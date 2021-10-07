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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​КДК не принял никаких решений по ситуации в Грозном с фанатом «Спартака»

07 Октября 2021 • 17:10 Комментировать

В первое воскресенье октября в чемпионате России играли «Спартак» и «Ахмат». По ходу игры в Грозном появилась информация об избиении фаната московской команды местными силовиками. Позже руководитель РПЛ по безопасности Александр Мейтин заявил, что болельщика никто не бил, и что его просто держали для оказания помощи, ведь он находился в состоянии опьянения и вёл себя неадекватно.

По итогам заседания КДК, проходившего в четверг, никаких решений по этому эпизоду принято не было. КДК отметил отсутствие факта дисциплинарного нарушения, учитывая рапорт делегата. В нём сказано, что фанат «Спартака» был привлечён судом к ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»).   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ахмат
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