​В «Спартаке» оценили решение КДК по Азмуну

В четверг КДК вынес решение по эпизоду с Сердаром Азмуном, получившим красную карточку в поединке российского чемпионата против «Сочи».

Удаление Азмуна осталось в силе, но дисквалификация не была ужесточена. Форвард пропустит игру против «Арсенала», но сможет вернуться на поле в следующем поединке против «Спартака» .

Решение КДК оценили в «Спартаке». Комментарий дал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так - ничего удивительного», - слова Зеленова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».