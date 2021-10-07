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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Урал» и «Уфа» выдвинут кандидатуру Хачатурянца на должность президента РПЛ

07 Октября 2021 • 16:23 Комментировать (2)

На днях президентское кресло в Премьер-лиге России оставил Сергей Прядкин, который работал на этой должности с далёкого 2007 года. Исполняющим обязанности главы РПЛ стал Ашот Хачатурянц, а выборы были назначены на 22 ноября текущего года.

«Урал» и «Уфа» собираются выдвинуть на должность президента Премьер-лиги как раз Ашота Хачатурянца. Об этом ТАСС рассказали президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов и генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Ранее Ашот Хачатурянц рассказывал, что его во время собрания поддержали все 16 клубов российской Премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Уфа Шамиль Газизов Ашот Хачатурянц
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
07 Октября 2021 в 18:13
Кубыть твою в облепиховую ... Хитрый народишко... Не даром их завут кавказкимм евреями., будем посмотреть...
Don sangre
07 Октября 2021 в 18:13
Кубыть твою в облепиховую ... Хитрый народишко... Не даром их завут кавказкимм евреями., будем посмотреть...
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