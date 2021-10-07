​«Урал» и «Уфа» выдвинут кандидатуру Хачатурянца на должность президента РПЛ

На днях президентское кресло в Премьер-лиге России оставил Сергей Прядкин, который работал на этой должности с далёкого 2007 года. Исполняющим обязанности главы РПЛ стал Ашот Хачатурянц, а выборы были назначены на 22 ноября текущего года.

«Урал» и «Уфа» собираются выдвинуть на должность президента Премьер-лиги как раз Ашота Хачатурянца. Об этом ТАСС рассказали президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов и генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Ранее Ашот Хачатурянц рассказывал, что его во время собрания поддержали все 16 клубов российской Премьер-лиги.