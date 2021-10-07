Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 178 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Будущая звезда»: В Англии Пиняева включили в список самых талантливых молодых игроков

07 Октября 2021 • 15:26 Комментировать

Британское издание The Guardian по традиции представило свой список самых талантливых футболистов. На этот раз речь пошла об игроках, появившихся на свет в 2004 году. В списке оказался и Сергей Пиняев из «Крыльев Советов», которого в описании называют «будущей звездой российского футбола».

«Он довольно низкий (167 см), но при этом подвижный, динамичный, креативный игрок, который может играть где угодно в атаке, будь то крайний нападающий, «десятка», фальшивая «девятка» или второй нападающий. У него хорошее чувство гола и отличный инстинкт убийцы», - отмечают эксперты издания.

Также говорится о том, что Сергей Пиняев в своё время впечатлил тренеров академии «Манчестер Юнайтед», когда тренировался там. 

В десяти матчах за «Крылья Советов» в сезоне 2021/2022 Сергей Пиняев забил два гола.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
15:26 · Россия. Премьер-лига
​«Будущая звезда»: В Англии Пиняева включили в список самых талантливых молодых игроков
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Рыбус вернётся в строй
13:48 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Яя Туре – хороший тренер, но он точно себя никуда не предлагает»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
12:37 · Россия. Премьер-лига
Яя Туре может возглавить румынский клуб 1
11:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продлить контракты с двумя игроками
11:34 · Россия. Премьер-лига
Кофрие: «Спартак» - трамплин для моей карьеры»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Понсе перенёс операцию
09:33 · Россия. Премьер-лига
Живоглядов отреагировал на отставку Николича
08:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Николич станет лучше, если выберет правильный клуб»
00:25 · Россия. Премьер-лига
Источник: У Рангника и Николича случился конфликт 2 слухи
06 Октября
21:34 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко отреагировал на возможный переход Алексея Миранчука в «Спартак» 2
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Спартака» признался в участии в договорных матчах 1
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотиву» интересен воспитанник «Барселоны» из «Лацио»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Агент объяснил, почему Николич не мог остаться в «Локомотиве» 2
Все новости
Рекомендуем