​«Будущая звезда»: В Англии Пиняева включили в список самых талантливых молодых игроков

Британское издание The Guardian по традиции представило свой список самых талантливых футболистов. На этот раз речь пошла об игроках, появившихся на свет в 2004 году. В списке оказался и Сергей Пиняев из «Крыльев Советов», которого в описании называют «будущей звездой российского футбола».

«Он довольно низкий (167 см), но при этом подвижный, динамичный, креативный игрок, который может играть где угодно в атаке, будь то крайний нападающий, «десятка», фальшивая «девятка» или второй нападающий. У него хорошее чувство гола и отличный инстинкт убийцы», - отмечают эксперты издания.

Также говорится о том, что Сергей Пиняев в своё время впечатлил тренеров академии «Манчестер Юнайтед», когда тренировался там.

В десяти матчах за «Крылья Советов» в сезоне 2021/2022 Сергей Пиняев забил два гола.