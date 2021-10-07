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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федуну запретили посещать футбол, причина ухода Николича, реакция мамы Роналду на свадьбу – в главных слухах недели рубрика

07 Октября 2021 • 15:04 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Леониду Федуну запретили ходить на матчи «Спартака», из-за чего Марко Николич оставил тренерский мостик «Локомотива», и как мама Криштиану Роналду отреагировала на свадьбу своего звёздного сына с Джорджиной Родригес. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Федуну запретили посещать футбол

В конце сентября «Спартак» в рамках чемпионата России принимал «Уфу». Владелец московского клуба Леонид Федун не приезжал на эту игру. Сначала предполагалось, что это связано с жёсткой критикой, которая в адрес Федуна исходит от фанатов на каждом домашнем матче «Спартака». Но затем появилась информация о том, что владельцу «красно-белых» ходить на футбол запретили врачи. Дело якобы в том, что Федун имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В клубе подтвердили, что Леонид Арнольдович находится в Германии, где, среди прочего, занимается здоровьем. Более развёрнутый комментарий, в частности о том, действительно ли Федуну нельзя посещать стадион, в «Спартаке» давать не стали.

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Мбаппе разозлил руководство «ПСЖ»

На неделе Килиан Мбаппе дал интервью, в котором не постеснялся честно рассказать обо всём, что касается его будущего. Мбаппе прямо заявил, что просил «ПСЖ» отпустить его летом, а также о том, что он хотел бы выступать за «Реал». А между тем Флорентино Перес, президент мадридского клуба, выразил надежду закрыть вопрос по переходу Мбаппе уже зимой. Слухи говорят о том, что Мбаппе своими откровениями очень разозлил руководителей «ПСЖ». Талантливый футболист не согласовывал интервью с пресс-службой, хотя обязан это делать по контракту. При этом наказывать Килиана боссы вряд ли станут, учитывая надежды на продление с ним трудового договора. «ПСЖ» предлагает форварду 36 миллионов евро за сезон, хотя предложение «Реала», если верить СМИ, чуть выше – 40 миллионов в год.

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Причина ухода Николича

Марко Николич на неделе ушёл с должности главного тренера «Локомотива». По слухам, сербский специалист имел конфликт с Ральфом Рангником, который с лета в московском клубе отвечает за сектор спорта и развития. Рангник якобы заставлял Николича конспектировать тренировки, а тренер отказывался раскрывать свои разработки и методики. Ральф разозлился из-за такой позиции серба и уволил его, как только появилась возможность. Ряд неудачных результатов такую возможность немцу предоставил.

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Кто будет тренировать «Локомотив»

На временной основе «Локомотив» возглавил Дмитрий Лоськов, который в последние годы входил в тренерский штаб «железнодорожников». При этом Ральф Рангник хочет назначить иностранного специалиста, которому он бы всецело доверял. По слухам, в качестве главного кандидата Рангник определил Люсьена Фавре. С декабря прошлого года швейцарский специалист находится без клуба после двух с половиной лет работы в дортмундской «Боруссии». По слухам, переговоры «Локомотива» с Фавре уже стартовали.

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Почему «Барселона» не уволила Кумана

Рональд Куман остаётся тренером «Барселоны», хотя после поражений от «Бенфики» и «Атлетико» на прошлой неделе казалось, что голландца уже ничего не спасёт. По данным СМИ, в прошлый четверг у Жоана Лапорты было готово решение об увольнении Кумана, однако затем он передумал. Слухи говорят о том, что за Кумана вступился Йорди Кройф, который работает в спортивном департаменте клуба. Он призвал Лапорту дать тренеру ещё один шанс и отметил, что после возвращения в строй травмированных футболистов команда имеет шанс прибавить.

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Реакция мамы Роналду на свадьбу

Сложно сказать, в каких отношениях Криштиану Роналду и Джорджина Родригес состоят с юридической точки зрения. Поговаривают, что они уже сыграли тайную свадьбу, причём случилось это пару лет назад в Марокко. А на неделе появилась информация о том, что мама Роналду по имени Долореш отговаривала звёздного сына от женитьбы на Джорджине. Якобы мама Криштиану была против девушки, считая, что её интересуют исключительно финансы и статус футболиста.

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