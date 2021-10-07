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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

07 Октября 2021 • 12:44 Комментировать

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис, поигравший на клубном уровне за «Фиорентину», «Манчестер Юнайтед» и ряд других команд, поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Не вижу клуб, который может конкурировать с «Зенитом». Пока клуб из Санкт-Петербурга демонстрирует футбол принципиально другого уровня», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

В чемпионате России команды провели десять туров. В турнирной таблице уверенно лидирует петербургский «Зенит», набравший 23 балла. «Сине-бело-голубые» опережают идущее вторым «Динамо» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис
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