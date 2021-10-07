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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может продлить контракты с двумя игроками

07 Октября 2021 • 11:57 Комментировать

Московский «Спартак» может пролонгировать сотрудничество с двумя футболистами, об этом рапортуют журналисты «Спорт-экспресса». Речь идет о вратаре Александре Максименко и опорном полузащитнике Наиле Умярове.

Стоит отметить, что действующие контракты игроков со столичным клубом рассчитаны до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний голкипер провел десять матчей, в которых пропустил восемь мячей.

В свою очередь Умяров принял участие в восьми матчах Премьер-лиги и получил две желтые карточки.

По итогам десяти туров «красно-белые» занимают седьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко Наиль Умяров
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