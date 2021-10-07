Кофрие: «Спартак» - трамплин для моей карьеры»

Новичок московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, трансфер которого был оформлен минувшим летом, высказался о своем переходе.

«Нужно вовремя покидать зону комфорта. Я понимал, что после трансфера моя жизнь кардинально поменяется. Не жалею о своем выборе. Я перебрался в команду с большими амбициями. «Спартак» играет в еврокубках, это поможет моему прогрессу. Можно сказать, что это важный трамплин для меня», - цитирует защитника Sportmagazine.

24-летний футболист пополнил ряды «красно-белых» в конце августа. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2025 года.