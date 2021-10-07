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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рангник нашёл нового тренера для «Локомотива»

07 Октября 2021 • 10:09 Комментировать (4)

Руководство московского «Локомотива» подыскивает нового главного тренера после отставки Марко Николича. Согласно данным todofichajes, в сферу интересов «железнодорожников» попал известный швейцарский специалист Люсьен Фавре, поработавший в «Ницце», берлинской «Герте» и дортмундской «Боруссии».

Инициатором приглашения 63-летнего наставника выступает Ральф Рангник. Стороны уже вступили в переговоры.

На днях с поста главного тренера «Локомотива» был уволен серб Марко Николич. Его временно будет заменять легенда клуба Дмитрий Лоськов.

По итогам десяти туров чемпионата России московский коллектив занимает четвертое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Люсьен Фавре
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Evsinfo
07 Октября 2021 в 11:00
Может быть в России наконец то появиться хоть один клуб который можно будет считать европейским
Evsinfo
07 Октября 2021 в 10:59
Отличная новость
Spirit
07 Октября 2021 в 10:19
Пилорама российского бабла заработала на полную мощность!!!
ARTUR
07 Октября 2021 в 10:14
Фавр это было бы круто
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