Рангник нашёл нового тренера для «Локомотива»

Руководство московского «Локомотива» подыскивает нового главного тренера после отставки Марко Николича. Согласно данным todofichajes, в сферу интересов «железнодорожников» попал известный швейцарский специалист Люсьен Фавре, поработавший в «Ницце», берлинской «Герте» и дортмундской «Боруссии».
Инициатором приглашения 63-летнего наставника выступает Ральф Рангник. Стороны уже вступили в переговоры.
На днях с поста главного тренера «Локомотива» был уволен серб Марко Николич. Его временно будет заменять легенда клуба Дмитрий Лоськов.
По итогам десяти туров чемпионата России московский коллектив занимает четвертое место.