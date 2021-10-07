Форвард «Спартака» Понсе перенёс операцию

Аргентинский форвард Эсекель Понсе, выступающий за московский «Спартак», перенес операцию на поврежденном колене. Об этом футболист сообщил посредством своего аккаунта в «Инстаграме».

«Хочу сказать, что операция прошла успешно. Благодаря вашей любви и поддержке я вернусь сильнее», - гласит сообщение нападающего в социальной сети.

Эсекель травмировался по ходу гостевого поединка против «Наполи» (3:2) в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий поучаствовал в семи матчах российской Премьер-лиги, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.