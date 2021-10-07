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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Живоглядов отреагировал на отставку Николича

07 Октября 2021 • 09:33 Комментировать

Сербский специалист Марко Николич на этой неделе был уволен с поста наставника московского «Локомотива». Защитник команды Дмитрий Живоглядов попрощался с тренером посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Спасибо за все, мистер», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

Напомним, что 5 октября московский клуб отрапортовал об отставке Николича, занимавшего пост рулевого команды с мая прошлого года. И. о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

После десяти туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 17 баллов и занимают четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Живоглядов Марко Николич
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