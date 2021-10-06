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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотиву» интересен воспитанник «Барселоны» из «Лацио»

06 Октября 2021 • 17:46 Комментировать

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику Патрисио Габбарону Хилю, известному как Патрик. 28-летний испанец выступает за «Лацио». Одним из клубов, которые его воспитали, является «Барселона». В академию «сине-гранатовых» Патрик попал ещё в 2008 году.

Информацию о возможном интересе «Локомотива» к Патрику для «Рейтинга Букмекеров» подтвердил агент футболиста Федерико Пасторелло.

Цвета «Лацио» Патрик защищает с лета 2015 года. За шесть с лишним сезонов испанец провёл за римлян 128 матчей в различных соревнованиях. В них защитник забил два гола. Один из этих голов пришёлся как раз на матч против «Локомотива» в Лиге Европы, который проходил в последний день сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Патрисио Габбарон Трансферы футбола - лето 2022
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