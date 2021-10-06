​Агент объяснил, почему Николич не мог остаться в «Локомотиве»

Во вторник «Локомотив» объявил о расставании с Марко Николичем, тренировавшим команду на протяжении четырнадцати последних месяцев. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович рассказал о том, что тренер не мог продолжить работу ни при каких условиях. Причина заключается в позиции нового руководства.

«Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост», - слова агента приводит Metaratings.

Напомним, что летом руководителем «Локомотива» по спорту и развитию стал немецкий специалист Ральф Рангник.

После десяти туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

За что «Локомотив» уволил Николича