Йоуни Хютия занял должность заместителя главы департамента судейства РФС. О назначении 57-летнего финна сообщается на страницах официального сайта РФС.

В обязанности финского специалиста будет входить обучение судей, назначение на матчи и инструктирование.

Йоуни Хютия на протяжении долгих лет работал футбольным арбитром. С 1997 по 2009 год он входил в категорию арбитров ФИФА. На протяжении четырёх последних лет Хютия возглавлял судейский корпус в родной стране.

Напомним, что ранее руководителем департамента судейства РФС стал португалец Витор Перейра. На этой должности он сменил венгра Виктора Кашшаи.