​Дзюба рассказал, что его испугало в начале сезона

Отказавшийся от вызова в сборную России Артём Дзюба поиграл в теннис на благотворительном матче в Москве. В сюжете «Матч ТВ» нападающий ответил на вопрос, получает ли он удовольствие от футбола.

«Да, ко мне это вернулось. Евро меня подкосил, в первой игре с «Химками» я даже не ощутил никакого драйва. Просто отмучился и испугался даже, подумал: «Неужели это всё?». А потом понял, что пока что я без футбола не могу. И сейчас даже по моим результатам видно, что я наслаждаюсь. Это определённые вызовы для себя. Жить прошлым уже не надо», - высказался Дзюба.

Напомним, что Артём Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.