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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Отставка Прядкина назревала, было много косяков в организации РПЛ» эксклюзив

06 Октября 2021 • 15:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Сергея Прядкина с поста президента РПЛ и назначение вместо него на эту должность Ашота Хачатурянца в качестве исполняющего обязанности.

- Отставка Прядкина давно назревала. Ситуация становилась критической – она, как болото, засасывала в себя правильные решения и выдавала тенденциозные. Слишком много было, как говорят в простонародье, косяков в организации турнира, и не зря сегодня они все вспоминаются.

Понятно, что требовались изменения, причём такие, которые не вызвали бы раскола в РПЛ. Думаю, что Хачатурянц – хорошая кандидатура на пост президента Российской Премьер-лиги. Он проявлял себя как принципиальный руководитель, осознававший, какие решения должны приниматься в судейском комитете. Наверняка он понимает, какие в РПЛ есть болевые точки, но, конечно, ему нужно время. Для нового главы РПЛ будет важна поддержка клубов, которые должны занять конструктивную позицию в ключевых вопросах.

Наверное, в том числе отставка Прядкина сподвигла «Матч ТВ» увеличить своё предложение по правам на показ чемпионата России. Здесь немаловажно вспомнить, что проект Okko потерпел полное фиаско в плане трансляций Английской Премьер-лиги, и у российской аудитории значительно снизился интерес к просмотру самого престижного национального чемпионата. Слава богу, что мы не упали в ту же яму и с РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Прядкин Чемпионат России РПЛ Ашот Хачатурянц Okko
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