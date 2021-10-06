Бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива» и приход Дмитрия Лоськова вместо него на эту должность в статусе исполняющего обязанности.

- С приходом в «Локомотив» немецкого спортивного менеджмента в руководстве клуба образовались две, а то и три группировки, которые пытались и пытаются определять трансферную, тренерскую, игровую политику и стратегию дальнейшего развития клуба. Когда генеральный директор остаётся на своём посту, а в штат клуба берутся новые люди, известные в европейском и российском футболе, то там начинается, скажем так, шторм. В таких условиях тренеру, который не получает поддержку от спортивного директората, очень тяжело работать, сохранять спокойствие и добиваться хороших результатов.

Надо отдать должное Николичу – он очень достойно руководил командой и завоевал авторитет практически у всех коллег. Я общаюсь со многими тренерами и знаю, что это правда. Немецкими специалистами, работающими в «Локомотиве», целенаправленно проводилась линия по выдавливанию Николича из клуба. В российском футбольном мире в этом никто не сомневается.

Казалось, отставка тренера случится гораздо раньше, но она произошла сейчас, когда использовался момент неудачной серии результатов без разбора её причин, коими явилась нехватка кадров и какие-то случайные ошибки. Остаётся ждать дальнейших шагов Рангника и Цорна в двух направлениях: по приглашению в «Локомотив» своих соратников (в первую очередь нового главного тренера) и продолжению выдавливания изо всех отделов клуба тех, кто их не устраивает.

Неслучайно появилась информация про Тедеско. В любом случае новым тренером будет иностранец, но непонятно, какого калибра. Складывающуюся в «Локомотиве» ситуацию можно сравнить с «динамовской» историей, где появился Шварц, которого раньше никто не знал, но «Динамо» достаточно мягко и относительно хорошо провело год после его назначения. Думаю, что эта аргументация присутствовала в переговорах Рангника и Цорна с руководством РЖД.

Лоськов – идеальная кандидатура для временно исполняющего обязанности главного тренера. Его авторитет в какой-то степени погасит то недовольство, которое читалось между строк в интервью игроков «Локомотива», а также его именитых болельщиков и футбольных экспертов.

Будущее команды зависит от того, кто придёт главным тренером, от успешности или неуспешности новых трансферов. Возможно, немецкие специалисты дадут Лоськову доработать до зимней паузы и не рискнут назначить тренером своего выдвиженца до окончания группового этапа Лиги Европы. Либо же назначат его скоро, но дадут ему осенью карт-бланш и не поставят в вину неудачное выступление в еврокубках, если таковое при нём будет.