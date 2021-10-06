Экс-тренер «Спартака» Тедеско может продолжить карьеру в Бельгии

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который известен в российской Премьер-лиге по работе в московском «Спартаке», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Бельгии. Об этом рапортуют журналисты Le Soir.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах экс-тренера «красно-белых» проявляет льежский «Стандард».

Ранее сообщалось, что пригласить Тедеско хочет «Локомотив», однако Доменико не заинтересовал такой вариант продолжения карьеры.

Немец покинул пост рулевого «Спартака» в мае текущего года. С того момента он пребывает в статусе свободного агента.