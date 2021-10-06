Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 166 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме - Николичу: «Желаю успеха в новых вызовах»

06 Октября 2021 • 12:59 Комментировать

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме обратился к бывшему главному тренеру команды Марко Николичу. Сербский специалист во вторник, 5 октября, был отправлен в отставку с поста наставника «железнодорожников».

«Благодарю за возможность поработать с вами. Это было полезно и занимательно. Уверен, что мы еще пересечемся. Желаю успеха во всех новых вызовах. Спасибо», - гласит сообщение голкипера в инстаграм-аккаунте.

Николич занимал пост рулевого московского коллектива с мая прошлого года. В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ после десяти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гилерме Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
13:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Тедеско может продолжить карьеру в Бельгии
12:59 · Россия. Премьер-лига
Гилерме - Николичу: «Желаю успеха в новых вызовах»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Зенита» Стариков: «Чувствовалось напряжение между русскими и Спаллетти»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков не жалеет, что привёл в «Локомотив» Николича
10:24 · Молодёжное первенство
Линекер отреагировал на точку зрения, что Месси не потянет уровень АПЛ 9
08:34 · Россия. Премьер-лига
Камано попрощался с Николичем
08:08 · Россия. Премьер-лига
Рыбус: «Николич - отличный тренер и суперчеловек»
00:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» первым из российских клубов набрал 5 млн подписчиков в социальных сетях 8
05 Октября
23:40 · Россия. Премьер-лига
Брага: «Не понимаю, почему Николича не уволили летом, раз уж на то пошло» 1 эксклюзив
22:13 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – о назначении Лоськова: «Пускай работают наши специалисты, зачем нам преклонение перед Западом?» 7
22:05 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов — Николичу: «Спасибо, что всегда верил в меня!» 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
Шкулетич: «Николич - лучший тренер и психолог, с которым я работал в своей карьере» 1 эксклюзив
21:49 · Россия. Премьер-лига
Баринов прокомментировал уход Николича из «Локомотива» 1
21:39 · Россия. Премьер-лига
Смолов обратился к покинувшему «Локомотив» Николичу
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» посвятил специальный видеоролик Николичу видео
Все новости
Рекомендуем