Гилерме - Николичу: «Желаю успеха в новых вызовах»

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме обратился к бывшему главному тренеру команды Марко Николичу. Сербский специалист во вторник, 5 октября, был отправлен в отставку с поста наставника «железнодорожников».

«Благодарю за возможность поработать с вами. Это было полезно и занимательно. Уверен, что мы еще пересечемся. Желаю успеха во всех новых вызовах. Спасибо», - гласит сообщение голкипера в инстаграм-аккаунте.

Николич занимал пост рулевого московского коллектива с мая прошлого года. В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ после десяти туров.