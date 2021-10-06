Рыбус: «Николич - отличный тренер и суперчеловек»

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус отреагировал на уход сербского специалиста Марко Николича с поста наставника команды.

В своем инстаграм-аккаунте футболист поблагодарил серба, назвав его отличным тренером и суперчеловеком. Мацей также пожелал Николичу успехов в дальнейшей карьере.

Накануне Николич расторг контракт с «железнодорожниками» по обоюдному согласию сторон. Он занимал пост рулевого команды с мая 2020 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» набрал десять баллов после десяти туров и располагается на четвертом месте в таблице.