Президент махачкалинского «Легиона Динамо», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Марко Николича с должности главного тренера московского «Локомотива».

- Честно говоря, в последнее время решения руководителей «Локомотива» какие-то нелогичные. Каждое новое руководство там как будто соревнуется в абсурдности своих решений с предыдущими, и «Локомотив» в этом плане потихоньку превращается в копию московского «Спартака». Но если «Спартак», как нам говорят, является частным клубом, хотя большой вопрос, то у «Локомотива», насколько мне известно, основной источник финансирования – это РЖД, государственная компания, и обратите внимание, что она собирается потратить на неустойку тренеру около 250 миллионов рублей.

Но к Николичу нет претензий – по моему мнению и мнению многих специалистов, он работал в «Локомотиве» довольно неплохо, команда при нём показывала конкурентоспособный футбол даже в Лиге чемпионов. Да, прошедшим летом клуб потратил большие деньги на трансферы, но пришли-то молодые футболисты, которые должны прогрессировать в перспективе, и встраивать их в состав не так уж и легко. Ожидать от них сиюминутного результата опрометчиво, здесь надо дождаться следующего сезона или хотя бы весенней части нынешнего.

В российском футболе каждое новое руководство клуба обычно считает, что оно должно привести своего главного тренера. Кажется, в «Локомотиве» специально ждали неудачную серию команды, чтобы уволить Николича. В этой ситуации, когда на него оказывалось давление и со стороны руководства, и со стороны болельщиков, и со стороны прессы, он был как сапёр, идущий по минному полю. Тем не менее, как я считаю, результат у Николича был, хорошая работа была, и прогресс тоже был.