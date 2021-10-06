«Спартак» первым из российских клубов набрал 5 млн подписчиков в социальных сетях

Пресс-служба «Спартака» поделилась интересной информацией. Стало известно, что «красно-белые» первыми из российских команд достигли отметки в 5 млн подписчиков в соцсетях.

Сообщается, что москвичи достигли такой аудитории (5,011 млн) в шести основных для российских клубов социальных сетях.

У ближайшего преследователя «Зенита» — 4,81 миллиона подписчиков.

Напомним, до этого «Спартака» одержал три победы кряду. Столичный клуб обыграл в РПЛ «Уфу», затем взял верх над «Наполи» в Лиге Европы, после чего одолел «Ахмат» в чемпионате России.

Сейчас «Спартак» тренирует Руя Витория, который сменил на этом посту Доменико Тедеско.