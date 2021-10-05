​За что «Локомотив» уволил Николича

Марко Николич больше не является главным тренером «Локомотива». Во вторник об уходе сербского специалиста московский клуб объявил официально. Подаётся это как разрыв контракта по обоюдному согласию, но авторитетные инсайдеры утверждают, что Николич был уволен. Почему же «железнодорожники» расстались с сербом после шестнадцати месяцев сотрудничества? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается найти ответ на этот вопрос.

Серая осень

С наступлением осени дела «Локомотива» пошли по нисходящей. Ничья с «Марселем» в Лиге Европы 16 сентября показалась манной небесной, учитывая то, что происходило на футбольном поле. Дальше были серые нулевые ничьи с «Уралом» и «Химками», поражение в Риме от «Лацио» и, наконец, домашнее поражение от «Ростова», который начинал игру на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» угодили в кризис, но с учётом его несистемности (по крайней мере, в плане результата), а также тех изменений, которые произошли в команде летом, тренерской перестановкой особенно не пахло. Обычно в сентябре-октябре тренеров меняют только в случае куда более серьёзных провалов, чем отставание от «Зенита» в шесть очков. Но в «Локомотиве» приняли решение не давать Николичу новых шансов, а уже сейчас выбрать новый курс.

Видение Рангника

Пожалуй, основная причина ухода Марко Николича заключается в Ральфе Рангнике, а именно в его видении развития команды. Учитывая уровень влияния немецкого специалиста, он вполне мог пересмотреть ситуацию на тренерском мостике, ведь Николича назначали ещё задолго до его прихода в клуб. Рангник известен своей принципиальной позицией, заключающейся в полном контроле спортивного сектора. Как-то Ральфа активно сватали на тренерскую должность в «Милан», но всё не срослось, как говорили СМИ, из-за желания немца иметь ключевое слово в спортивных процессах, выходящих за рамки классического понимания функций тренера. В «Локомотив» Рангник пришёл не как тренер, а как руководитель по спорту и развитию. Нетрудно догадаться, насколько широки его полномочия.

Судя по всему, за три месяца работы Ральф Рангник присмотрелся к Марко Николичу и понял – с этим тренером ему не по пути. Поскольку именно Рангник отвечает за спортивный сектор, он имел полное право принять такое решение.

Вдали от современного стиля

Очевидно, что Ральф Рангник не просто так хочет поставить на тренерский мостик своего человека. Немцу нужен тренер, который разделял бы его философию футбола и его принципы видения игры. Рангник является крёстным отцом гегенпрессинга, он проповедует современный и агрессивный стиль, который так любят болельщики. Марко Николич же является чистым прагматиком. Год назад в интервью Нобелю Арустамяну серб рассказывал, что он никогда не обещал поставить в «Локомотиве» атакующий футбол. «Атакующий футбол не так важен. Главное – результат», - говорил тогда Николич.

Задача Ральфа Рангника – построить команду, которая не только ставила бы перед собой высокие цели, но и показывала бы красивый современный футбол. При Марко Николиче же «Локомотив» был далёк от современного стиля. Действительно яркие матчи «железнодорожников» за последние четырнадцать месяцев если и можно пересчитать, то на пальцах одной руки. Зачастую даже в победных матчах «Локомотив» выглядел блекло и не по статусу прагматично.

«Локомотиву» нужен более современный и смелый тренер. Результат вряд ли придёт сразу, но клуб сделает потенциальный шаг к светлому будущему. Уволив Марко Николича, Ральф Рангник сделал первый крупный ход.