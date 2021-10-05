Баринов прокомментировал уход Николича из «Локомотива»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался относительно ухода Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».

«Мистер, спасибо вам за все! Удачи в тренерской карьере», — написал Баринов в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что серб был уволен из-за неудовлетворительных результатов и уровня игры команды в последних матчах. Такое решение руководство «Локомотива» приняло сегодня, 5 октября.

Николич работал у руля «Локомотива» с лета 2020 года. Под руководством серба «железнодорожники» выиграли Кубок России.