Серб Марко Николич сегодня, 5 октября, покинул пост главного тренера «Локомотива». Москвичи подготовили ролик уже бывшему тренеру.
Напомним, в мае 2021-го Николич продлил соглашение с клубом на три года. Ранее «Локо» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы, а также уступил «Ростову» в РПЛ.
На временной основе с командой будет работать Дмитрий Лоськов, а пока клуб будет заниматься поиском нового специалиста.
После расторжения контракта сербский специалист получит 3 миллиона евро.
Марко Николич работал у руля «Локомотива» с лета прошлого года. Под руководством серба «железнодорожники» смогли завоевать Кубок России.
Нам будет, что вспомнить и чем гордиться!— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 5, 2021
Спасибо за работу, Марко! pic.twitter.com/mJ0xL2y6tj