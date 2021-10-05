Серб Марко Николич сегодня, 5 октября, покинул пост главного тренера «Локомотива». Москвичи подготовили ролик уже бывшему тренеру.

Напомним, в мае 2021-го Николич продлил соглашение с клубом на три года. Ранее «Локо» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы, а также уступил «Ростову» в РПЛ.

На временной основе с командой будет работать Дмитрий Лоськов, а пока клуб будет заниматься поиском нового специалиста.

После расторжения контракта сербский специалист получит 3 миллиона евро.

Марко Николич работал у руля «Локомотива» с лета прошлого года. Под руководством серба «железнодорожники» смогли завоевать Кубок России.