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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» посвятил специальный видеоролик Николичу видео

05 Октября 2021 • 20:37 Комментировать

Серб Марко Николич сегодня, 5 октября, покинул пост главного тренера «Локомотива». Москвичи подготовили ролик уже бывшему тренеру.

Напомним, в мае 2021-го Николич продлил соглашение с клубом на три года. Ранее «Локо» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы, а также уступил «Ростову» в РПЛ.

На временной основе с командой будет работать Дмитрий Лоськов, а пока клуб будет заниматься поиском нового специалиста.

После расторжения контракта сербский специалист получит 3 миллиона евро.

Марко Николич работал у руля «Локомотива» с лета прошлого года. Под руководством серба «железнодорожники» смогли завоевать Кубок России.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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