Карпин положительно воспринял новости об уходе Прядкина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своей реакцией на известия об уходе Сергея Прядкина из должности президента российской Премьер-лиги.

«Следить я мог только через интернет, новости печатали. Как я к этому отношусь? Нормально. Правильное ли решение уйти? Для меня правильное. Вам мало матча «Ростов» - «Сочи»?» - приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, что в июне прошлого года «Ростов» под руководством сегодняшнего наставника российской сборной уступил «Сочи» со счётом 1:10. Тогда по причине нахождения основы команды на карантине ростовцам пришлось задействовать футболистов академии.

Отметим, что вместо Сергея Прядкина исполняющим обязанности главы РПЛ назначен Ашот Хачатурянц.