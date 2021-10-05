​Названа сумма, которую «Матч ТВ» предложил РПЛ

По итогам вторничного собрания клубов РПЛ было объявлено о том, что тендера за право показывать матчи чемпионата России не будет. Клубы согласились принять новое, более выгодное предложение действующего вещателя – «Матч ТВ».

Журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» рассказал о финансовых деталях нового предложения «Матч ТВ». Общая сумма составляет более 9 миллиардов рублей в год. 7,5 миллиарда «грязными» из этой суммы будет идти клубам. При этом на третий и четвёртый сезоны сумма вырастет.

Отмечается, что в среднем по этому контракту клубы будут получать не менее 400 миллионов рублей в год.