​В «Спартаке» отреагировали на информацию о проблемах Федуна со здоровьем

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что владелец клуба Леонид Федун отправился в Германию на лечение. Сообщалось, что из-за проблем с сердечно-сосудистой системой Федуну запретили посещать футбольные матчи.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, подтвердил, что Федун находится в Германии, где, среди прочего, занимается вопросами своего здоровья. Более исчерпывающего комментария Зеленов давать не стал, призвав общественность уважать частую жизнь владельца «красно-белых».

«Спартак» на сегодняшний день располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.