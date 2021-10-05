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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Николич станет на 3 млн евро богаче после ухода из «Локомотива»

05 Октября 2021 • 17:41 Комментировать

Пути Марко Николича и «Локомотива» разошлись – во вторник московский клуб объявил об уходе сербского тренера. На временной основе с командой будет работать Дмитрий Лоськов, а пока клуб будет заниматься поиском нового специалиста.

Между тем, «Рейтинг Букмекеров» сообщает о том, что «Локомотиву» не удалось договориться с Николичем об уменьшении суммы компенсации за расторжение трудового договора. Сербский специалист получит 3 миллиона евро.

Марко Николич работал у руля «Локомотива» с лета прошлого года. Под руководством серба «железнодорожники» смогли завоевать Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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