​Николич станет на 3 млн евро богаче после ухода из «Локомотива»

Пути Марко Николича и «Локомотива» разошлись – во вторник московский клуб объявил об уходе сербского тренера. На временной основе с командой будет работать Дмитрий Лоськов, а пока клуб будет заниматься поиском нового специалиста.

Между тем, «Рейтинг Букмекеров» сообщает о том, что «Локомотиву» не удалось договориться с Николичем об уменьшении суммы компенсации за расторжение трудового договора. Сербский специалист получит 3 миллиона евро.

Марко Николич работал у руля «Локомотива» с лета прошлого года. Под руководством серба «железнодорожники» смогли завоевать Кубок России.