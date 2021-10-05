Бывший защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников» и назначение вместо него в качество исполняющего обязанности Дмитрия Лоськова.

- В начале сезона уже ходили слухи, что Николич покинет «Локомотив». Я думаю, это связано не с его профессиональной деятельностью, а с реорганизацией в клубе, с приходом новых людей на определённые посты в руководстве. Поэтому судьба Николича в этом плане была предрешена.

Очень тяжело руководить командой и давать результат, когда ты борешься с ветряными мельницами, а у Николича была такая ситуация. Руководство его не поддерживало и хотело привести на пост главного тренера другого человека. Поэтому к отставке всё шло, и она была вопросом ближайшего времени.

Мне очень жаль, что так получилось. Российский футбол с уходом Николича потерял самобытного тренера. Мне нравилась его работа – «Локомотив» при нём был интересной тренерской командой. По ходу матча Николич мог менять тактические системы в зависимости от хода игры, команда достойно выступала в Лиге чемпионов.

А что касается Лоськова, то рано или поздно ему всё равно надо пробовать и начинать самостоятельную тренерскую карьеру. В ЦСКА работает молодой тренер Алексей Березуцкий, в «Уфе» – Стукалов, теперь вот в «Локомотиве» – Лоськов, который, правда, постарше. Он был неординарным футболистом с креативным мышлением и теперь может хорошо проявить себя на тренерском мостике.