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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Николич боролся с ветряными мельницами, а Лоськову всё равно надо когда-то начинать» эксклюзив

05 Октября 2021 • 16:56 Комментировать (1)

Бывший защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников» и назначение вместо него в качество исполняющего обязанности Дмитрия Лоськова.

- В начале сезона уже ходили слухи, что Николич покинет «Локомотив». Я думаю, это связано не с его профессиональной деятельностью, а с реорганизацией в клубе, с приходом новых людей на определённые посты в руководстве. Поэтому судьба Николича в этом плане была предрешена.

Очень тяжело руководить командой и давать результат, когда ты борешься с ветряными мельницами, а у Николича была такая ситуация. Руководство его не поддерживало и хотело привести на пост главного тренера другого человека. Поэтому к отставке всё шло, и она была вопросом ближайшего времени.

Мне очень жаль, что так получилось. Российский футбол с уходом Николича потерял самобытного тренера. Мне нравилась его работа – «Локомотив» при нём был интересной тренерской командой. По ходу матча Николич мог менять тактические системы в зависимости от хода игры, команда достойно выступала в Лиге чемпионов.

А что касается Лоськова, то рано или поздно ему всё равно надо пробовать и начинать самостоятельную тренерскую карьеру. В ЦСКА работает молодой тренер Алексей Березуцкий, в «Уфе» – Стукалов, теперь вот в «Локомотиве» – Лоськов, который, правда, постарше. Он был неординарным футболистом с креативным мышлением и теперь может хорошо проявить себя на тренерском мостике. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ Марко Николич
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Комментарии (1)
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Don sangre
05 Октября 2021 в 17:03
Кубыть твою в облепиховую немаки не дадут
. .. Свово притащут.
..
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