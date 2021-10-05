​Газизов: «Больше «Матч ТВ» не даст никто»

Тендера за право показывать матчи Премьер-лиги России в ближайшие сезоны не будет. На вторничном собрании клубы поддержали продление контракта с «Матч ТВ». Ашот Хачатурянц, ставший исполняющим обязанности президента РПЛ, сообщил, что действующий телевещатель существенно повысил предложение.

Комментарий по поводу продления контракта с «Матч ТВ» дал Шамиль Газизов, который занимает должности генерального директора «Уфы».

«Ребята, там такая сумма... Больше не даст никто», - высказался Газизов журналистам после завершения собрания.

Напомним, что действующий контракт «Матч ТВ» рассчитан до конца сезона 2021/2022.