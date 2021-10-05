Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«Сложно понять это решение. Вроде бы его хвалили все. Сейчас в «Локомотиве» сильно поменялась команда: ушел Крыховяк, пришло много молодых игроков из ЦСКА. Для молодёжи тяжело становиться лидерами и играть в таком режиме, ещё и в Европе. Идёт омоложение состава, руководству надо иметь терпение. Странная ситуация. С другой стороны, когда Цорн и Рангник только пришли, уже говорили, что Николич вряд ли много проработает в «Локомотиве».

Скорее всего, будут искать немецкого тренера. На данный момент возвращение Сёмина невозможно, потому что в руководстве сидят те, кто его убрал (смеëтся). С Юрием Павловичем была тоже не очень понятная ситуация. Я не связываю неудачные выступления «Локомотива» с работой Николича. Этот состав ещё не способен выигрывать постоянно и показывать результат на европейской арене. Крыховяк был лидером, он брал на себя игру. А его взяли и отдали в стан конкурента», - сказал Тарханов.