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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханов – об увольнении Николича: «Странная ситуация» эксклюзив

05 Октября 2021 • 16:26 Комментировать

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«Сложно понять это решение. Вроде бы его хвалили все. Сейчас в «Локомотиве» сильно поменялась команда: ушел Крыховяк, пришло много молодых игроков из ЦСКА. Для молодёжи тяжело становиться лидерами и играть в таком режиме, ещё и в Европе. Идёт омоложение состава, руководству надо иметь терпение. Странная ситуация. С другой стороны, когда Цорн и Рангник только пришли, уже говорили, что Николич вряд ли много проработает в «Локомотиве».

Скорее всего, будут искать немецкого тренера. На данный момент возвращение Сёмина невозможно, потому что в руководстве сидят те, кто его убрал (смеëтся). С Юрием Павловичем была тоже не очень понятная ситуация. Я не связываю неудачные выступления «Локомотива» с работой Николича. Этот состав ещё не способен выигрывать постоянно и показывать результат на европейской арене. Крыховяк был лидером, он брал на себя игру. А его взяли и отдали в стан конкурента», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Тарханов Марко Николич
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