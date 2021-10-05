​Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Локомотив»

Во вторник «Локомотив» официально объявил об уходе с должности главного тренера Марко Николича. Комментарий на этот счёт дал Юрий Сёмин, который ранее возглавлял «железнодорожников» на протяжении нескольких периодов.

Сёмин предположил, что главным фактором, поспособствовавшим увольнению Николича, стала не самая лучшая игра «Локомотива» в последних поединках.

Ответил Сёмин и на вопрос по поводу возможности своего возвращения на тренерский мостик «Локомотива».

«В жизни всякое бывает», - ответил Сёмин sport24.

После десяти сыгранных туров «Локомотив» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице РПЛ.