Во вторник проходило собрание клубов Премьер-лиги России. Помимо смены на президентском мостике РПЛ и пролонгации телевизионного договора с «Матч ТВ», было принято важное решение, касающееся формата чемпионата. Так, клубы решили, что в сезоне 2022/2023 чемпионат будет проводиться по привычной «гладкой» системе – 16 команд в 30 туров.

Такое решение связано с тем, ситуация вокруг сроков внедрения новых форматов турниров УЕФА неопределённа, а также с потенциальными изменениями в международном календаре ФИФА. Об этом сообщается на страницах официального сайта РПЛ.

Ранее голландская компания Hypercube подготовила для РПЛ целый ряд новых вариантов новых форматов.