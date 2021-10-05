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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клубы приняли решение по формату РПЛ в сезоне 2022/2023 официально

05 Октября 2021 • 15:55 Комментировать

Во вторник проходило собрание клубов Премьер-лиги России. Помимо смены на президентском мостике РПЛ и пролонгации телевизионного договора с «Матч ТВ», было принято важное решение, касающееся формата чемпионата. Так, клубы решили, что в сезоне 2022/2023 чемпионат будет проводиться по привычной «гладкой» системе – 16 команд в 30 туров.

Такое решение связано с тем, ситуация вокруг сроков внедрения новых форматов турниров УЕФА неопределённа, а также с потенциальными изменениями в международном календаре ФИФА. Об этом сообщается на страницах официального сайта РПЛ.

Ранее голландская компания Hypercube подготовила для РПЛ целый ряд новых вариантов новых форматов.

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РПЛ
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