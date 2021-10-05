«Локомотив» официально попрощался с Марко Николичем, проработавшим у руля команды шестнадцать месяцев. После ухода сербского специалиста исполняющим обязанности наставника «железнодорожников» стал Дмитрий Лоськов. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Дмитрий Лоськов на протяжении последних пяти лет работал в тренерском штабе «Локомотива». Ранее он выступал за «железнодорожников» как футболист, проведя суммарно 422 матча.

«Локомотив» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть зачётных баллов.