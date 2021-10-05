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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Николич больше не тренер «Локомотива» молния

05 Октября 2021 • 15:38 Комментировать (4)

Марко Николич более не является главным тренером «Локомотива». Пресс-служба московского клуба проинформировала общественность о расторжении трудового соглашения с сербским специалистом. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Марко Николич возглавлял «Локомотив» с лета 2020 года. Под руководством серба «железнодорожники» провели во всех соревнованиях 62 матча. В них команда отпраздновала 29 побед при 18 ничьих и 15 поражениях.

После десяти туров чемпионата России сезона 2021/2022 «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Deda
05 Октября 2021 в 16:05
Какое-то подозрительное совпадение ухода Палыча и Николича))
Don sangre
05 Октября 2021 в 16:43
Кубыть твою в облепиховую Сёма не прийде))))
Deda
05 Октября 2021 в 16:04
Надеюсь, не Черчесов)))
CELTIC FROST
05 Октября 2021 в 15:58
Ожидаемо. Вместо обещанного атакующего футбола - какое-то беззубое уныние. Даже 50% побед в итоге набрать не смог в матчах. Ну, теперь он уезжает из Москвы очень даже обеспеченным человеком. Ждем следующего тренера и надеемся на лучшее.
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