Марко Николич более не является главным тренером «Локомотива». Пресс-служба московского клуба проинформировала общественность о расторжении трудового соглашения с сербским специалистом. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Марко Николич возглавлял «Локомотив» с лета 2020 года. Под руководством серба «железнодорожники» провели во всех соревнованиях 62 матча. В них команда отпраздновала 29 побед при 18 ничьих и 15 поражениях.

После десяти туров чемпионата России сезона 2021/2022 «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.