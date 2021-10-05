​Известна дата выборов нового президента РПЛ

По итогам вторничного собрания клубов стало известно об уходе Сергея Прядкина с должности президента РПЛ, которую он занимал с далёкого 2007 года. Исполнять обязанности главы РПЛ пока что будет Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет в РФС. Что касается выборов нового президента Лиги, то они состоятся 22 ноября. Об этом представителям СМИ после собрания рассказал Роман Бабаев, являющийся генеральным директором московского ЦСКА.

Напомним, что Ашота Хачатурянца, по его словам, поддержали представители всех 16 клубов российской Премьер-лиги. При этом он желает продолжать курировать судейскую реформу, которую сам же начал.