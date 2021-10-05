​Тендера не будет: Новый глава РПЛ подтвердил продление контракта с «Матч ТВ»

Ашот Хачатурянц, который во вторник стал исполняющим обязанности президента Премьер-лиги России после отставки Сергея Прядкина, подтвердил продление контракта с «Матч ТВ».

Ранее РПЛ сообщала, что борьба на новый телевизионный контракт будет проходить в формате тендера.

В разговоре с журналистами после вторничного собрания РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что тендера не будет. «Матч ТВ» улучшил своё предложение и продолжит быть вещателем Премьер-лиги.

«Решение о проведении конкурса было объявлено, но условия так и не были озвучены», - объяснил ситуацию с тендером Хачатурянц.