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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тендера не будет: Новый глава РПЛ подтвердил продление контракта с «Матч ТВ»

05 Октября 2021 • 15:21 Комментировать (1)

Ашот Хачатурянц, который во вторник стал исполняющим обязанности президента Премьер-лиги России после отставки Сергея Прядкина, подтвердил продление контракта с «Матч ТВ».

Ранее РПЛ сообщала, что борьба на новый телевизионный контракт будет проходить в формате тендера.

В разговоре с журналистами после вторничного собрания РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что тендера не будет. «Матч ТВ» улучшил своё предложение и продолжит быть вещателем Премьер-лиги.

«Решение о проведении конкурса было объявлено, но условия так и не были озвучены», - объяснил ситуацию с тендером Хачатурянц.

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Комментарии (1)
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Don sangre
05 Октября 2021 в 15:24
Кубыть твою в облепиховую бум скрипеть по старине глубокой...
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