​Хачатурянц высказался о назначении и.о. президента Премьер-лиги

Во вторник Сергей Прядкин ушёл в отставку. Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги, по крайней мере до выборов, будет Ашот Хачатурянц.

«Все 16 клубов выразили мне своё доверие и проголосовали за моё назначение. Предложение не было для меня неожиданным, ведь ранее я уже говорил, что такие предложения поступали.

Совмещение с должностью главы судейского комитета? Я бы хотел продолжать реформы, которые начал в области судейства. Сейчас проверяется юридически возможность совмещения. Я точно буду курировать вопросы судейства. Клубы пожелали, чтобы реформы были завершены», - высказался Хачатурянц для представителей СМИ.