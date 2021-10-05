Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу отставки Сергея Прядкина.

- Сегодня на общем собрании РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку. Это неожиданность для вас?

- Неожиданности для меня здесь нет, как и для многих других людей, которые следят за прессой. Она еще две недели назад начала писать, что Прядкин уйдет, а придет такой-то, сякой-то. Разные фамилии звучали. Так что никакой неожиданности здесь нет.

- Почему Прядкин принял такое решение? И почему он объявил его до начала собрания? Может, испугался вотума недоверия?

- Чего он испугался, надо у Прядкина спросить. А то, что сказал до начала - это правильно. Было бы глупо, если бы они посидели, позаседали, пообсуждали что-то, а потом Прядкин бы сказал: «Я ухожу». Понятно, что он был готов к этому. Не просто же так Хачатурянца пригласили на заседание. Прядкин для себя все решил, и он принял, на мой взгляд, абсолютно правильно решение.

- Могла ли стать катализатором ситуация с тендером на телеправа и титульным спонсором?

- Трудно сказать. Всю ситуацию надо знать изнутри, а я от этого очень далек. Конечно, могла. Любое обострение отношений с кем-то, или любой недочет мог стать катализатором, но я думаю, что решение по замене Прядкина было принято немного раньше, чем появились все эти катализаторы. У меня такое ощущение.

- Вы согласны с тем, что в лиге уже давно не было движения вперед?

- Надо исходить из того, какие полномочия есть у лиги. Мы же не можем от нее потребовать, например, улучшения качества судейства. РПЛ за это не отвечает. Или назначение судей. Лиге делегировали специфические функции. В частности вопросы проведения соревнований: составление календаря, например. Плюс у нее есть право продавать телеправа. Других полномочий у РПЛ нет. Команды она не контролирует. Ее задача - вовремя сделать календарь, собрать взносы и выгодно реализовать телеправа. Вот и все функции. А какие там были недостатки, я понятия не имею.

- То есть, на взгляд со стороны работа лиги была в штатном режиме?

- Раз не было скандалов, и Прядкина полгода поддержали назад клубы поддержали, значит, серьезных недостатков в его работе не было. Может быть, что-то возникло в последний момент. Не знаю.

- Пишут, что Лига обязалась выплатить Прядкину зарплату за два года - 12 млн. рублей. Получается некий «золотой парашют». Вас это не смущает?

- Меня ничего не смущает. Выплачивают же топ-менеджерам миллиарды. Футболистам тоже. Черчесову тоже должны были выплатить более значительную сумму, от которой он отказался. Понятно, что у человека есть контракт. Там прописана такая норма. Никто спонтанно ничего не делает. Все происходит в соответствии с теми документами, которые были подписаны и утверждены.

Реклама

- Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности руководителя лиги. Сейчас он главный кандидат на этот пост в будущем?

- Он не то, что главный кандидат. Он уже президент РПЛ. Иначе его бы не назначали и.о. Какой смысл назначать его на эту должность, если непонятно, изберут его или нет? Ясно, что это согласованный вопрос.

- С РФС?

- Думаю, да. Но прежде, чем его представить на эту должность, все было согласовано с клубами. Иначе за него бы не проголосовали. Это обыкновенная работа. Никаких сюрпризов здесь быть не должно.

Елена Григорьевская