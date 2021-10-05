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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц пока не будет получать зарплату главы РПЛ

05 Октября 2021 • 14:45 Комментировать

Во вторник стало известно об уходе с должности главы РПЛ Сергея Прядкина. Исполнять обязанности президента Премьер-лиги пока что будет Ашот Хачатурянц. Согласно данным «РБК», функционер отказался от зарплаты на этой должности. Даже если он победит на предстоящих выборах и избавится от приставки «и.о.», Хачатурянц не будет получать зарплату в период, пока её должны были выплачивать Сергею Прядкину, то есть в течение ещё двух лет.

Сергей Прядкин возглавлял Премьер-лигу с 2007 года. Что касается Ашота Хачатурянца, то он является главой судейского корпуса Российского футбольного союза.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Ашот Хачатурянц
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