​Хачатурянц пока не будет получать зарплату главы РПЛ

Во вторник стало известно об уходе с должности главы РПЛ Сергея Прядкина. Исполнять обязанности президента Премьер-лиги пока что будет Ашот Хачатурянц. Согласно данным «РБК», функционер отказался от зарплаты на этой должности. Даже если он победит на предстоящих выборах и избавится от приставки «и.о.», Хачатурянц не будет получать зарплату в период, пока её должны были выплачивать Сергею Прядкину, то есть в течение ещё двух лет.

Сергей Прядкин возглавлял Премьер-лигу с 2007 года. Что касается Ашота Хачатурянца, то он является главой судейского корпуса Российского футбольного союза.