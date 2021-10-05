​«Матч ТВ» останется вещателем РПЛ – источник

На вторничном собрании клубы российской Премьер-лиги единогласно проголосовали за продолжение сотрудничества с «Матч ТВ». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на некий источник, который знаком с ситуацией.

В сентябре РПЛ объявляла, что борьба за право быть вещателем Премьер-лиги в ближайшие сезоны будет проходить в формате тендера.

Напомним, что действующий телевизионный контракт «Матч ТВ» рассчитан до завершения текущего футбольного сезона.

В настоящий момент чемпионат России ушёл на паузу, связанную с матчами сборных. Лидером Премьер-лиги после десяти туров является «Зенит».