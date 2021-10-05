Агент: «Николич точно покидает «Локомотив»

Сербский специалист Марко Николич покидает пост наставника московского «Локомотива». Об этом сообщил агент тренера Деян Йоксимович в беседе с журналистом Sport24.

«Марко точно покидает «Локомотив». Думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», - заявил агент.

42-летний специалист занял пост рулевого «железнодорожников» в конце прошлого сезона. Он сменил на этой должности Юрия Сёмина. Николич подписал с московским клубом четырехлетнее соглашение.

Накануне появилась информация, что Марко договорился с руководством клуба о расторжении сотрудничества. Москвичи выплатят сербу три миллиона евро в качестве компенсации.

По итогам десяти туров РПЛ «Локо» идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.