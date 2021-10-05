Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 179 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Николич точно покидает «Локомотив»

05 Октября 2021 • 12:46 Комментировать (2)

Сербский специалист Марко Николич покидает пост наставника московского «Локомотива». Об этом сообщил агент тренера Деян Йоксимович в беседе с журналистом Sport24.

«Марко точно покидает «Локомотив». Думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», - заявил агент.

42-летний специалист занял пост рулевого «железнодорожников» в конце прошлого сезона. Он сменил на этой должности Юрия Сёмина. Николич подписал с московским клубом четырехлетнее соглашение.

Накануне появилась информация, что Марко договорился с руководством клуба о расторжении сотрудничества. Москвичи выплатят сербу три миллиона евро в качестве компенсации.

По итогам десяти туров РПЛ «Локо» идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Master8
05 Октября 2021 в 12:58
Что происходит? Смородская вернулась?
Master8
05 Октября 2021 в 12:58
Что происходит? Смородская вернулась?
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
15:21 · Россия. Премьер-лига
​Тендера не будет: Новый глава РПЛ подтвердил продление контракта с «Матч ТВ» 1
15:08 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал сроки восстановления Промеса
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался о назначении и.о. президента Премьер-лиги
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц пока не будет получать зарплату главы РПЛ
14:25 · Россия. Премьер-лига
Ушёл из жизни Василий Шитиков
14:23 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» останется вещателем РПЛ – источник
13:32 · Россия. Премьер-лига
Николич может продолжить карьеру в Болгарии 1
12:38 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Отставка Николича - это ошибка «Локомотива» 1 эксклюзив
11:48 · Россия. Премьер-лига
Первый канал и «РЕН ТВ» договариваются с Okko о трансляции матчей РПЛ
11:38 · Россия. Премьер-лига
Зобнин открыл детскую футбольную школу
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Самый лучший глава»: «Ахмат» поздравил Кадырова с днём рождения
11:19 · Россия. Премьер-лига
Оздоев возобновил тренировки после травмы
09:56 · Россия. Премьер-лига
У Джикии выявлены два гена ожирения
08:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак»: «Даже «Барселона» не так упала, как социальные сети» 4
00:07 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, из-за чего покинул «Ростов» 2
Все новости
Рекомендуем