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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Отставка Николича - это ошибка «Локомотива» эксклюзив

05 Октября 2021 • 12:38 Комментировать (1)

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможную отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«Я не понимаю этого решения в нынешней ситуации. Николич - хороший тренер. В «Локомотиве», однозначно, поспешили с этим решением. Понятно, что менеджеры, которые там поменялись, хотят поставить своего тренера. Я считаю, что отставка Марко - это ошибка «Локомотива». А как будет на самом деле, покажут будущие результаты. Для Николича это тоже удар, ему не дают доработать контракт. На мой взгляд, это просто будет потеря для «Локо».

Вряд ли возможно возвращение Сёмина. Не думаю, что будут его привлекать. Конечно, у него желание есть. Для него «Локомотив» всегда был командой номер один. Если вдруг приглашение все-таки будет, то он вернется, тут даже без вариантов. Но я думаю, что вряд ли его пригласят», - сказал Деменко.

После десяти туров «железнодорожники» занимают четвертое место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Деменко Марко Николич
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Комментарии (1)
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Руденко Игорь
05 Октября 2021 в 13:36
Этот Деменко, наверное, не смотрел ни одной из трех последних игр ЛОКО с командами из подвала РПЛ. Просто статистика - во втором тайме матча с Химками соотношение ударов было 14-0 в пользу Химок. Я читал высказывания некоторых французских болельщиков после матче ЛОКО-Марсель, они говорили, что за последний год не видели худшей игры, чем у Локомотива, что их игра - это уровень худших команд 2 дивизиона Франции. Срочно сменить Николича - это самый умный шаг руководства ЛОКО за последние 3 года.
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