Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможную отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«Я не понимаю этого решения в нынешней ситуации. Николич - хороший тренер. В «Локомотиве», однозначно, поспешили с этим решением. Понятно, что менеджеры, которые там поменялись, хотят поставить своего тренера. Я считаю, что отставка Марко - это ошибка «Локомотива». А как будет на самом деле, покажут будущие результаты. Для Николича это тоже удар, ему не дают доработать контракт. На мой взгляд, это просто будет потеря для «Локо».

Вряд ли возможно возвращение Сёмина. Не думаю, что будут его привлекать. Конечно, у него желание есть. Для него «Локомотив» всегда был командой номер один. Если вдруг приглашение все-таки будет, то он вернется, тут даже без вариантов. Но я думаю, что вряд ли его пригласят», - сказал Деменко.

После десяти туров «железнодорожники» занимают четвертое место в РПЛ.