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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ, Хачатурянц назначен исполняющим обязанности

05 Октября 2021 • 12:22 Комментировать (3)

Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ, об этом сообщает Sport24. Об отставке руководителя было объявлено в ходе собрания клубов Премьер-лиги.

Сообщается, что и. о. руководителя организации утвержден Ашот Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС.

Прядкин занимал пост главы российской Премьер-лиги с 2007 года. Стоит отметить, что в январе текущего года он был переизбран на новый срок.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги команды провели десять туров. С 23 очками лидирует петербургский «Зенит», вторую строчку занимает московское «Динамо» (19), а третьим идет «Сочи» (18).

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Прядкин РПЛ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
05 Октября 2021 в 14:59
Что странного в победе КС на динамо? уже ничего но число инвесторов в чемп рф в разы упало
Роман Мамедов
05 Октября 2021 в 12:58
а кто отвечать будет за феерию "странных матчей" на этих выходных когда победили откровенные аутсайдеры в 6 матчах ??
Жигуль
05 Октября 2021 в 13:10
Что странного в победе КС на динамо?
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