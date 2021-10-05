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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ, Хачатурянц назначен исполняющим обязанности

05 Октября 2021 • 12:22 Комментировать

Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ, об этом сообщает Sport24. Об отставке руководителя было объявлено в ходе собрания клубов Премьер-лиги.

Сообщается, что и. о. руководителя организации утвержден Ашот Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС.

Прядкин занимал пост главы российской Премьер-лиги с 2007 года. Стоит отметить, что в январе текущего года он был переизбран на новый срок.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги команды провели десять туров. С 23 очками лидирует петербургский «Зенит», вторую строчку занимает московское «Динамо» (19), а третьим идет «Сочи» (18).

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Прядкин РПЛ
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