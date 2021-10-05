Первый канал и «РЕН ТВ» договариваются с Okko о трансляции матчей РПЛ

Сервис Okko готов сотрудничать с «РЕН ТВ» и Первым каналом. Как информирует РБК, стороны договариваются о трансляции матчей российской Премьер-лиги.

Как сообщает источник, центральные поединки чемпионата России планируется транслировать на федеральных каналах.

Стоит отметить, что в настоящий момент правами на показ матчей Премьер-лиги владеет телеканал «Матч ТВ». Нынешний розыгрыш турнира станет последним по действующему контракту с РПЛ. По условиям договора, лига зарабатывает на этом сотрудничестве 1,7 миллиарда рублей ежегодно.

В нынешнем сезоне сыграно десять туров. В таблице лидирует «Зенит», вторым идет «Динамо», а топ-3 замыкает «Сочи».