Зобнин открыл детскую футбольную школу

Игрок сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил об открытии футбольной школы для детей. Соответствующий пост опубликован в инстаграм-аккаунте Zobnin Team.

В публикации рассказывается, что это уникальная школа, которая предоставляет своим воспитанникам высокий уровень тренировочного процесса, а также прививает любовь к этой игре. Отмечается, что во время занятий будут применяться самые эффективные методики для обучения.

Зобнин в настоящий момент находится в лазарете из-за травмы, полученной в середине прошлого месяца. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провел семь матчей и забил два гола.