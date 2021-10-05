Оздоев возобновил тренировки после травмы

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев, который пропустил из-за повреждения больше двух месяцев, рассказал о своем восстановлении.

«Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона», - гласит сообщение полузащитника в твиттер-аккаунте.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги 28-летний полузащитник провел 28 поединков, отметившись тремя результативными передачами. Контракт игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета следующего года.

По итогам десяти туров чемпионата России «Зенит» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.