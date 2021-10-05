У Джикии выявлены два гена ожирения

Защитник национальной сборной России Георгий Джикия, выступающий на клубном уровне за московский «Спартак», поучаствовал в «ДНК-шоу». У футболиста взяли генетические анализы и выявили у него два гена ожирения.

В интервью Джикия заявил, что любит поесть и иногда нарушает спортивный режим.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги защитник принял участие в девяти поединках, отдал одну голевую передачу и получил желтую карточку.

По итогам десяти туров чемпионата России «Спартак» располагается на седьмой позиции в таблице. На счету «красно-белых» 16 набранных баллов.